Aprenda como afastar traças do seu armário e gavetas

Sabe aquele cheiro delicioso de canela que fica no armário? Ele pode ser ainda mais útil do que você imagina. As traças, assim como outros insetos, não gostam do cheiro da canela. Por isso, é um ótimo truque para afastar esse tipo de praga do seu armário.

Para fazer um repelente de traças com canela, você só precisa de alguns pauzinhos de canela e um pouco de pano. Faça pequenos saquinhos com o pano e coloque os pauzinhos de canela dentro. Você também pode adicionar cravinho e pimenta preta para potencializar o efeito.

Pendure os saquinhos ao longo do armário ou coloque uma taça com a mistura nas prateleiras. Você também pode colocar os saquinhos em gavetas e caixas de armazenamento.

A canela é um repelente natural e seguro, que não vai danificar suas roupas. É uma ótima opção para quem quer manter as traças longe do armário de forma simples e eficaz.

