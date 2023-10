Existem múltiplas dicas que ajudam a lidar com a obstipação. Por exemplo, ajuda (e muito) "aumentar o consumo diário de fibras, certificar-se de que ingere muitos líquidos e tentar fazer mais exercício", explica o Serviço Nacional de Saúde Britânico, citado no Huffpost, agregador de blogues. Além de tudo isto, Karan Rajan, um médico e criador de conteúdos, no TikTok, aconselha o consumo de alimentos específicos e muito apreciados.

O que deve comer para evitar a prisão de ventre:

Peras . Contêm sorbitol, "um álcool de açúcar que atua como um laxante natural, atraindo água para o cólon, amolecendo as fezes e facilitando a sua passagem", explica o médico, através de um vídeo na rede social;

. Contêm sorbitol, "um álcool de açúcar que atua como um laxante natural, atraindo água para o cólon, amolecendo as fezes e facilitando a sua passagem", explica o médico, através de um vídeo na rede social; Kiwi . "Contêm uma enzima chamada actinidina que aumenta a motilidade intestinal", explica o médico. "Também ajuda a quebrar as proteínas para melhorar a digestão e se comer kiwis com a pele, obtém 50% mais fibra";

. "Contêm uma enzima chamada actinidina que aumenta a motilidade intestinal", explica o médico. "Também ajuda a quebrar as proteínas para melhorar a digestão e se comer kiwis com a pele, obtém 50% mais fibra"; Frutos vermelhos . Sim, "os morangos, as framboesas e as amoras são excelentes fontes de fibras solúveis e insolúveis";

. Sim, "os morangos, as framboesas e as amoras são excelentes fontes de fibras solúveis e insolúveis"; Maçãs . São ricas numa fibra probiótica chamada pectina e o "cólon fermenta-a em substâncias que são benéficas para a saúde intestinal", acrescenta. Por exemplo, "apenas uma maçã média (incluindo a casca) pode fornecer-lhe cerca de cinco gramas de fibra - isto é, quase 20% do valor diário de fibra" recomendado;

. São ricas numa fibra probiótica chamada pectina e o "cólon fermenta-a em substâncias que são benéficas para a saúde intestinal", acrescenta. Por exemplo, "apenas uma maçã média (incluindo a casca) pode fornecer-lhe cerca de cinco gramas de fibra - isto é, quase 20% do valor diário de fibra" recomendado; Figos . Graças a uma simples xícara de figos secos obtém cerca de oito gramas de fibras. "Há também provas que sugerem que a ficina, uma enzima encontrada nos figos, pode aumentar a motilidade intestinal."

Leia Também: Será intolerância alimentar? Saiba como reconhecer