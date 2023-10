As doenças graves que este ingrediente comum ajuda a prevenir

O azeite é uma gordura saudável que pode ser usada em uma variedade de pratos. É um componente importante para reforçar as membranas celulares, incluindo os neurônios. Também ajuda a diminuir a absorção do colesterol pelo corpo, baixar a pressão arterial e prevenir o câncer.



Azeite

Benefícios do azeite para a saúde:

Previne o Alzheimer:

O azeite é rico em antioxidantes que podem ajudar a proteger as células do cérebro do dano.

Reduz o colesterol:

O azeite ajuda a diminuir a absorção do colesterol LDL (ruim) pelo corpo.

Previne a hipertensão:

O azeite ajuda a baixar a pressão arterial, o que pode reduzir o risco de doenças cardíacas e derrame.

Previne o câncer:

O azeite é considerado um alimento anti-inflamatório, que pode ajudar a proteger as células do dano causado pelos radicais livres.

Evita a obesidade:

O azeite pode ajudar a controlar as células relacionadas com a inflamação, o que pode levar ao ganho de peso.



O azeite é uma gordura saudável que pode oferecer uma variedade de benefícios para a saúde. É uma boa opção para incluir em sua dieta.

