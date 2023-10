Calvície na juventude: Qual a causa? Tem tratamento?

Diversos outros famosos, homens e mulheres, também estão na lista dos que apresentaram sinais de alopecia antes dos 30 anos.

Segundo o médico tricologista da novofio, uma das principais redes de clínicas de transplantes capilares do Brasil, Danilo Cardoso, a queda de cabelos na juventude pode ser causada por muitos fatores, internos e externos. “Predisposição genética, falta ou excesso de alguns hormônios, estresse, má alimentação, déficit de vitaminas e tabagismo são alguns dos fatores. É necessário ressaltar que o diagnóstico de calvície precoce necessita de avaliações individuais, para definir qual o caso do paciente e o tratamento mais adequado, como a mesoterapia, microagulhamento ou formulações via oral e uso de soluções tópicas. Hoje o mercado já dispõe de serviços e transplantes cada vez mais democráticos”, explica o especialista.

Confira alguns famosos que enfrentam a calvície:

Paulo Vilhena

Ao longo dos 15 anos lidando com a doença, o ator passou por três ou quatro tentativas de recuperar seus fios, mas não obteve sucesso. "A cada tentativa frustrada, eu me sentia cada vez pior, minha imagem cada vez mais abalada", desabafou Paulo Vilhena. "Além da calvície ainda tinha que conviver com resultados inestéticos dos procedimentos, que são as cicatrizes.

Eslovênia

A ex BBB Eslovênia Marques, de apenas 25 anos, publicou em seu Instagram que descobriu ter a doença, que provavelmente pode ter sido causada por razões emocionais. Ela compartilhou com os "E eu que do nada descobri que tenho alopecia? Acho que correria, ansiedade... A sorte é que eu tenho um monte de cabelo, aí não aparece. É muito louco, eu nem sabia queisso existia”. A influenciadora também compartilhou imagens onde seu cabelo apresentava falhas.

Juliette

A campeã do BBB 21, que sempre aparece com fios bem longos e cheios, surpreendeu os fãs ao revelar para seus seguidores, em uma live nas redes sociais, que convive com a alopecia androgenética desde jovem. A doença afeta homens e mulheres, e, se diagnosticada precocemente pode ser tratada com medicações tanto tópica quanto oral. “É necessário ter paciência e confiar no processo do tratamento”, afirma o médico.

Maraísa

Maraísa, cantora que forma uma dupla com sua irmã Maiara, compartilhou em suas redes sociais também sofrer de alopecia androgenética. Quando uma seguidora questionou por que ela havia optado por um corte de cabelo mais curto, visto que o cabelo longo era uma de suas características marcantes.

A cantora respondeu: "Decidi dar um tempo nos apliques. E sabe por quê? Porque sofro de alopecia androgenética. Aqui em cima, minha cabeça é carequinha, dá para ver?", revelou.

Ariana Grande

Ariana Grande, de 30 anos, é conhecida no mundo todo por sua carreira como atriz e cantora, com seus hits famosos pelo mundo e também por sua marca registrada: seu rabo de cavalo.

Porém, o penteado, que é bem justo e firme preso no alto da cabeça, pode ter sido a causa para a cantora desenvolver alopecia por tração, que acontece quando a pessoa faz penteados como tranças e rabos de cavalo apertados, que forçam demais a raiz do cabelo, o que pode até causar danos irreversíveis nos folículos capilares.

Principe William

Em 2021, o príncipe William foi nomeado como o homem careca mais sexy do mundo, segundo o jornal britânico The Sun.

Recentemente, em um evento que promove prêmio de inovação vegana, o membro da família real britânica brincou sobre a calvície, compartilhando com o público que já lida com a condição há alguns bons anos.

Roger Guedes

Roger Guedes, do Corinthians. O jogador já foi assunto nas redes sociais após falar sobre o assunto em diversas entrevistas.

O atacante do timão, que tem apenas 26 anos, explicou que desenvolveu o problema pois tem o hábito de pintar seu cabelo desde os 15 anos, o que ele acredita que possa ter danificado seu couro cabeludo.

Principe Harry

Assim como o irmão, Harry atrai olhares para sua falta de cabelo. Segundo informações do Daily Mail, o médico cirurgião Asim Shahmalak, da Crown Clinic de Manchester, na Inglaterra, prevê que o membro da família real vai ficar completamente careca até os 50 anos, seguindo os passos do príncipe William, pois os dois possuem o mesmo gene da calvície.