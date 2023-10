Está sempre focado na carreira? É algo que afeta as suas amizades e relações amorosas? Tente encontrar o seu signo nesta lista do Astrotalk. Porquê? Menciona três signos que colocam sempre a carreira em primeiro lugar e, claro, o amor em segundo.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

Têm um espírito muito competitivo e estão sempre focados no sucesso. Por isso, os nativos deste signo tendem a colocar as suas carreiras na linha da frente, avançando com determinação e, ao mesmo tempo, sacrificando as suas relações.

2- Touro (21 de abril a 20 de maio)

Para os nativos deste signo a segurança e estabilidade financeira são as prioridades. Focam toda a sua energia na construção de um futuro com muito sucesso e, muitas vezes, negligenciam as relações amorosas e familiares.

3- Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Já os líderes carismáticos do zodíaco adoram reconhecimento e, normalmente, a sua carreira torna-se o centro das atenções. Ficam demasiado envolvidos nas suas atividades profissionais e esquecem as suas relações amorosas.

