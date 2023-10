Já ouviu falar da dieta Portfólio? Ajuda a baixar os níveis de colesterol

Um estudo feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicado na revista Circulation, da Associação Americana do Coração, revela que os adeptos da dieta Portfólio apresentam um menor risco de doenças cardíacas e de um acidente vascular cerebral.

A adoção desta dieta implica o consumo diário de frutas, legumes, oleaginosas, sementes, grãos integrais, leguminosas, proteína de soja e gorduras saudáveis. O objetivo é a diminuição do colesterol LDL, também conhecido como 'mau colesterol'.

Os investigadores de Harvard analisaram os hábitos alimentares de 200 mil adultos inscritos em estudos de longo prazo dos Estados Unidos, iniciados entre as décadas de 1980 e 1990. No início dos estudos, todos os voluntários eram saudáveis. A cada quatro anos, os participantes foram submetidos a questionários sobre os seus hábitos alimentares.

Após 30 anos de acompanhamento, as pessoas que relataram uma maior adesão à dieta Portfólio apresentaram um risco 14% menor de doença coronariana e AVC, em comparação com o grupo que consumiu menos proteínas vegetais, oleaginosas, sementes e fibras solúveis, que podem reduzir a absorção do colesterol na sua corrente sanguínea.

Recorde-se que existem dois tipos de colesterol: o HDL (lipoproteína de alta densidade) e o LDL (lipoproteínas de densidade baixa). O primeiro, também conhecido como 'bom colesterol', é responsável pela eliminação de colesterol em excesso do sangue e do que se encontra depositado nas artérias, transportando de volta para o fígado, onde é eliminado. Já o LDL, o 'mau colesterol', transporta o colesterol do fígado para os tecidos onde este poderá ser utilizado. Quando está em excesso é um fator de risco relevante das doenças cardiovasculares.

Os valores recomendados para o colesterol no sangue são:

Colesterol total - < 190 mg/dl;

Colesterol LDL - <115mg/dl;

Colesterol HDL - >40 mg/dl no homem e >45 mg/dl na mulher

