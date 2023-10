Signos: veja se faz parte da lista dos mais bem vestidos do zodíaco

Estilo é coisa que não falta às pessoas destes signos, apontados pelo portal Edital Concursos Brasil como os mais estilosos do zodíaco. É de você que falamos?

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

É altamente criativo. Gêmeos adora peças clássicas, é fã do vintage e sabe combinar as roupas como ninguém. Os acessórios são obrigatórios nos seus looks.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

O estilo de Canceriano é romântico. Estampados florais e cortes delicados são tudo o que aprecia num 'outfit'. O resultado é sempre elegante.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Os nativos deste signo vestem-se para arrasar. Gostam de ser o centro das atenções e, como tal, optam sempre pelas peças mais extravagantes.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Virgem é daquelas pessoas que planeia os looks da semana. É por isso que está sempre impecável.

