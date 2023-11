Médico revela o tipo de alimentos que ajuda a proteger o cérebro

É mesmo importante fazer uma alimentação equilibrada. Faz toda a diferença na saúde de todo o corpo. Por isso, convém apostar nos alimentos certos, como os que são ricos em ômega-3, afirma Michael Mosley, médico e autor de vários livros.

Trata-se de "um ácido gordo essencial, o que significa que é vital para a nossa saúde mas, infelizmente, o nosso corpo não o consegue produzir, pelo que a única forma de o obtermos em quantidade suficiente é através da nossa alimentação (é por isso que se chama "essencial"). Entre outras coisas, mantêm as células cerebrais saudáveis e a falar umas com as outras", explica o médico, citado no DailyMail.

Consegue encontrá-lo em ótimas quantidades em alimentos como peixes gordos, nomeadamente, o salmão e sardinhas, assim como frutos secos incluindo sementes de linho, sementes de chia e nozes. Normalmente apresenta-se sob diferentes formas, mas segundo o médico, os dois tipos mais importantes são o DHA (ácido docosahexaenóico) e o EPA (ácido eicosapentaenóico).

