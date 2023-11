Os três tipos de iogurtes que devem ficar de fora da sua lista de compras

Iogurte é um alimento versátil e saudável, mas é importante escolher o tipo certo para garantir os benefícios.

O médico Roberto Méndez, em entrevista ao jornal El Español, alerta para três tipos de iogurte que devem ser evitados:

Iogurtes açucarados: independente do tipo de açúcar, eles são ricos em calorias e podem causar problemas de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Iogurtes desnatados ou sem gordura: a gordura é importante para a saúde, pois ajuda na absorção de vitaminas e minerais. Além disso, os iogurtes desnatados ou sem gordura costumam ser ricos em açúcar para compensar a falta de sabor.

Iogurtes com aroma: na maioria dos casos, o aroma não vem de fruta fresca, mas sim de doces e outros aditivos. Esses aditivos podem ser prejudiciais à saúde.

As melhores opções de iogurte para a saúde são o iogurte grego e o natural. O iogurte grego é mais cremoso e rico em proteínas, o que o torna uma opção mais satisfatória. O iogurte natural é uma boa opção para quem quer controlar o açúcar e os aditivos.

Para dar sabor ao iogurte natural, você pode adicionar fruta fresca, mel ou granola.

Dicas para escolher o iogurte mais saudável:

- Leia o rótulo: verifique a quantidade de açúcar, gordura e aditivos.

- Escolha iogurtes com baixo teor de açúcar ou sem açúcar.

- Escolha iogurtes com gordura integral ou semidesnatada.

- Evite iogurtes com aroma artificial.

Com essas dicas, você pode escolher o iogurte mais saudável e aproveitar todos os benefícios desse alimento.

