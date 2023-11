Truques caseiros para acabar com o mau hálito de vez

É comum sentir um leve mau hálito ao acordar, mas em alguns casos, ele pode persistir ao longo do dia. As causas podem ser variadas, mas é importante saber como combatê-lo.

Além de uma boa higiene bucal, existem alguns remédios naturais que podem ajudar a eliminar o mau hálito.

Aqui estão algumas dicas:

Mastigue cravo ou sementes de erva-doce: eles ajudam a facilitar a digestão e a combater as bactérias que causam o mau hálito.

Mastigue sementes de coentro, cardamomo ou raiz de gengibre: essas especiarias também têm propriedades antibacterianas e digestivas.

Mastigue folhas cruas de alecrim, agrião, hortelã fresca ou salsa: essas ervas também ajudam a refrescar o hálito e a combater as bactérias.

Faça elixires naturais com hortelã ou alecrim: esses chás são refrescantes e ajudam a eliminar as bactérias da boca.

Coma maçãs cruas e cenouras: essas frutas e legumes ajudam a limpar os dentes e a eliminar as bactérias.

Coma alimentos com vitamina C, como kiwi ou frutas cítricas: a vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico, o que pode ajudar a combater as bactérias que causam o mau hálito.

Se você sentir mau hálito persistente, é importante consultar um dentista ou médico para descartar qualquer problema de saúde subjacente.

Outras dicas para evitar o mau hálito:

Escove os dentes pelo menos duas vezes ao dia, por dois minutos cada vez.

Use fio dental pelo menos uma vez ao dia.

Use enxaguante bucal sem álcool.

Visite o dentista regularmente para limpezas e exames.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a manter seu hálito fresco e agradável.

