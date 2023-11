O que acontece quando as pessoas não tomam banho? - "Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor!" Quem não lembra dessa musiquinha do 'Castelo Rá-Tim-Bum' e de mais algumas que nos ensinaram, na infância, sobre a importância de tomar banho, não é mesmo? A higiene pessoal é considerada essencial por muitos de nós, mas você já pensou no que aconteceria no nosso corpo se a gente parasse de lavá-lo? Provavelmente, o que vem logo à mente é um cabelo oleoso e um odor corporal desagradável, mas há muitos outros "efeitos colaterais" em parar de vez de tomar banho. Muitos negativos, mas nem todos... Bateu curiosidade? Clique na galeria e descubra o que aconteceria no corpo se a gente simplesmente parasse de tomar banho!

© <p>Shutterstock</p>