Neurologista revela o hábito que deve (mesmo) evitar

Quer manter o cérebro saudável? O neurologista Randall Wright explicou ao Huffpost que dormir regularmente é fundamental para a saúde cerebral. Um dos hábitos mais negativos é fazer "diretas" (passar a noite sem dormir) regularmente.

O sono ajuda a manter a mente lúcida e com energia, além de contribuir para o bom funcionamento do cérebro.

Quando dormimos, o sistema glinfático, conhecido como o "lixeiro do cérebro", fica mais ativo e remove os resíduos que se acumulam no cérebro, incluindo as proteínas que estão associadas ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a demência.

Sem um sono adequado, o risco de desenvolver essas doenças aumenta significativamente.

Além disso, a privação de sono pode dificultar a adoção de comportamentos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, e afetar o humor e os níveis de estresse.

Portanto, para manter o cérebro saudável, é importante dormir pelo menos 7 horas por noite, todos os dias.

Aqui estão algumas dicas para melhorar a qualidade do sono:

- Estabeleça uma rotina de sono e tente segui-la todos os dias, mesmo nos fins de semana.

- Crie um ambiente de sono tranquilo e escuro.

- Evite cafeína e álcool antes de dormir.

- Faça exercícios regularmente, mas evite atividades físicas intensas antes de dormir.

- Se você tem problemas para dormir, procure um médico ou um especialista em sono.

Leia Também: 2° maior fator de risco para demência, hipertensão não é controlada por 2/3 dos diagnosticados no país