Está na lista? Os signos que estão sempre pensando no 'ex'

Seguir em frente é uma tarefa complicada para estas pessoas. Estão constantemente a viver no passado, apesar de as coisas já terem terminado há algum tempo.

Segundo a lista do canal TV Azteca, estes são os três signos que estão sempre pensando no 'ex'. Será que está aqui alguém que conhece?

Áries (21 de junho a 21 de julho)

“Tende a reviver sempre a história de amor passada. Pergunta-se o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes.”

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

“São sensíveis e muito emocionais. Passam horas lamentando o fim de um relacionamento e relembrando os momentos felizes.”

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

“A sua intensidade nos relacionamentos traduz-se numa obsessão pelo seu 'ex'. Ficam presos numa série de pensamentos. É um grande desafio dizer adeus.”

