Zonas erógenas que podem aumentar a libido e você não sabia! - Todos nós temos zonas erógenas, áreas do corpo humano com uma sensibilidade aumentada que quando estimuladas muitas vezes geram uma resposta s-xual. Mas, embora algumas dessas zonas sejam bastante óbvias — lugares íntimos que todos nós definitivamente estamos cientes — há uma série de outras partes do corpo que muita gente nunca considerou explorar. Na galeria, descubra esses outros pontos de prazer super sensíveis!

© <p>Shutterstock</p>