Como os percevejos estão dominando (e apavorando!) a Europa - Viver na Europa pode ter inúmeras vantagens, mas os residentes do Velho Mundo estão lidando com uma inesperada dor de cabeça. Uma praga de percevejos 'invadiu' as principais cidades da França, especialmente Paris. Com as notícias recentes da proliferação desses insetos, os franceses estão preocupados de que a situação piore, às vésperas dos Jogos Olímpicos de 2024. Também há relatos de início de infestações na Espanha, Inglaterra e até em Portugal. Embora seja normal ficar aterrorizado com a praga, também é importante observar que surtos de percevejos podem ser incrivelmente comuns. E, apesar de não haver casos de uma propagação descontrolada no Brasil, nosso país não está imune: esses inconvenientes visitantes domésticos podem sobreviver em temperaturas extremas, do frio ao calor! Mas há maneira de evitar percevejos em casa? Esses insetos oferecem riscos à saúde, podem transmitir doenças? Clique na galeria para aprender tudo o que você precisa saber sobre percevejos.

