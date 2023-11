Destinos turísticos que se tornaram alvos de ataques terroristas depois do 11 de setembro - Desde o 11 de setembro de 2001, mais de 25 grandes ataques terroristas ocorreram somente na América do Norte e na Europa. O clima de tensão é sempre alto em metrópoles, que costumam ser mais visadas seja pela sua importância política e econômica no cenário global, como também pelo seu apelo turístico. Por isso, não surpreende que muitos desses atentados concentrem tanta gente, resultando na perda de inúmeras vidas inocentes. De atos realizados por extremistas religiosos a radicais de extrema direita, relembre trágicos incidentes desde o atentado de 2001, em Nova York. Veja na galeria.

