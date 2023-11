Gosta de Acarajé? Veja como preparar esta delícia na air fryer!

O brasileiro é conhecido fora do seu país pela recepção calorosa e pela culinária diversificada, com temperos diferenciados e algumas características típicas de cada região, transformando os pratos nacionais em únicos e encantadores e que não são encontrados em nenhum lugar do mundo.

Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos e Datafolha, encomendada pelo 99 Food, 83% dos entrevistados têm o costume de comer pratos típicos de seus estados, e 50% afirma que entre os últimos 10 pedidos realizados, está a escolha de comida típica brasileira. Dentre os pratos preferidos, encontram-se feijoada e cuscuz.

Nem todas essas receitas são fáceis e práticas de fazer, por isso, a melhor opção é utilizar alguns equipamentos que facilitem esse processo, como, por exemplo, a fritadeira elétrica. “Com a air fryer, o preparo dos alimentos é mais rápido e também faz menos sujeira do que a frigideira com óleo, além de poder preparar outros alimentos que não são necessariamente fritos” comenta Scott Ye, CEO da Gaabor, marca de utensílios domésticos.

Pensando na facilidade no preparo de receitas de forma mais prática e eficiente, a Gaabor, marca de eletroportáteis com tecnologia avançada, separou uma deliciosa receita de Acarajé para ser feita na air fryer.

Acarajé:

Ingredientes:

1 xícara de feijão-fradinho;

1 cebola pequena;

1 dente de alho;

Sal a gosto;

Óleo de dendê para fritar.

Modo de preparo: