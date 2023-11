Você sabe por que nunca deve acordar seu cão? Conheça os motivos!

Muitos não sabem, mas enquanto os humanos passam cerca de 25% das suas horas de sono no ciclo REM (movimento rápido dos olhos, em português), os cães passam cerca de 10% graças aos seus padrões de sono irregulares. Isto significa que têm a necessidade de dormir mais. Por isso, nunca devem ser acordados, especialmente de uma forma abrupta.

Catrin George, uma especialista em bem-estar animal, citada no BestLife, explica que acordá-los quando estão dormindo profundamente (ou sonhando) pode fazer com que fiquem desorientados e pulem, arranhem ou mesmo mordam alguém. É muito difícil identificar o momento em que o cão entra neste ciclo de sono tão importante, ou seja, evite acordá-lo sempre que ele estiver dormindo.

Mondrian Contreras, uma veterinária, concorda e acrescenta que "existem condições médicas, como a perda de audição, artrite e lesões nas costas, capazes de fazer com que os cães sejam mais reativos quando acordados abruptamente".

Claro, normalmente, "esta reação intensa pode fazer com que se machuquem, ou o aumento súbito do desconforto físico pode levá-los a estalar ou a rosnar instintivamente".

Caso seja mesmo necessário acordar o seu cão, os especialistas recomendam que diga o nome do cão com suavidade para não os assustar e/ou coloque uma guloseima debaixo do seu nariz para fazer com que o acordar seja uma experiência mais positiva.