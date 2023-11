Como driblar o calor em casa sem ligar o ar-condicionado - Quando o tempo esquenta, é tentador ligar o ar condicionado no máximo, mas, se você não quer pagar uma fortuna de conta de luz, é melhor pensar em outras soluções. Felizmente, há muitas maneiras de proteger sua casa do calor sem ter que pagar um boleto exorbitante no fim do mês. Para evitar os altos custos do ar condicionado (ou mesmo se você não tem um), confira nesta galeria algumas dicas úteis!

© <p>Shutterstock</p>