Oito partes do corpo que são 'portas de entrada' para germes e bactérias

Está sempre sujeito a germes e bactérias. Existem partes do corpo que são verdadeiros "transportadores" para a entrada de algumas infecções no corpo. É importante ter atenção, lavar e desinfetar essas partes com frequência.

O website The Healthy conversou com médicos e citou alguns estudos para apresentar as zonas do corpo que estão mais suscetíveis a germes e bactérias e à sua entrada no organismo.

Confira:

1. Olhos

Esfregar os olhos pode levar germes das mãos para os olhos, causando infecções como conjuntivite. Um estudo de 2023, publicado no British Journal of Health Psychology, concluiu que essa é uma das principais causas de conjuntivite.

2. Nariz

Um estudo australiano, de 2015, revelou que o nariz é a porta de entrada de germes no sistema respiratório, podendo levar a complicações como sinusite.

3. Boca

"Os germes podem entrar no corpo através do sistema respiratório, ao tocar na boca, que está ligada à garganta e pulmões, o que pode resultar em infecções", explica o médico Ravi Jhaveri.

4. Orelhas

O uso de cotonetes ou até dos dedos pode fazer com que germes entrem no canal auditivo.

5. Unhas

A zona interna das unhas é frequentemente negligenciada na hora de lavar as mãos.

6. Umbigo

Um estudo de 2012, publicado na revista PLoS ONE, revelou que a zona do umbigo pode abrigar uma variedade de bactérias.

7. Cabelo e barba

Mexer no cabelo depois de ter tocado em telefones ou maçanetas de portas pode deixar o cabelo mais oleoso. Um estudo de 2022 mostrou que homens com barba têm mais bactérias no cabelo.

8. Zona das virilhas

A zona das virilhas é mais úmida do que outras partes do corpo, o que é propício ao crescimento de bactérias. Uma solução é usar roupas que permitam a circulação do ar.

