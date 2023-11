Estes são os objetos mais sujos em que toca (quase) todos os dias

Todo mundo sabe que banheiros e lixeiras podem ser muito sujos. Mas existem muitos outros objetos que estão cobertos de bactérias, capazes de causar infecções e outros problemas de saúde.

Aqui estão alguns dos objetos mais sujos que você toca (quase) todos os dias:

Carrinhos de compras:

Eles podem ser uma fonte de infecções, como a febre aftosa, que causa feridas na boca e erupções cutâneas nas mãos e nos pés.

Telefones celulares: Um estudo publicado na revista Germs descobriu que os telefones celulares de estudantes do ensino médio tinham cerca de 17.000 cópias de genes bacterianos causadores de infecções.

Copo da escova de dentes: Ele está sempre em contato com umidade, que estimula o crescimento de bactérias. Um estudo da NSF International, uma organização independente de saúde pública, descobriu que mais de um quarto dos suportes de escovas de dentes abrigam bactérias como a E. coli.

Xícaras de escritório: Como todas elas são lavadas com a mesma esponja, que é trocada raramente, bactérias coliformes, como a E. coli, podem se espalhar.

Bolos de aniversário: Um estudo publicado no Journal of Food Research descobriu que, ao apagar as velas de aniversário, 1400% mais bactérias são espalhadas pela cobertura do bolo.

Roupa suja: Uma pesquisa de 2005 descobriu que muitos vírus, como o adenovírus, o rotavírus e a hepatite A, podem sobreviver ao ciclo de centrifugação.

Como se proteger

Para se proteger da contaminação por bactérias desses objetos, é importante tomar algumas medidas simples:

- Limpe e desinfete seu telefone celular regularmente.

- Lave suas mãos com frequência, especialmente antes de comer e depois de usar o banheiro.

- Guarde sua escova de dentes em um recipiente com tampa.

- Lave as xícaras de escritório com água quente e sabão antes de usá-las.

- Lave a roupa suja com água quente e sabão.

Ao tomar essas medidas, você pode ajudar a proteger sua saúde e a de sua família.



Leia Também: Família descobre que mulher morreu ao ver a sua tatuagem em reportagem