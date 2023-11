Com pasta de dentes e papel alumínio pode recuperar panelas manchadas

Existe uma forma de limpar panelas de alumínio manchadas com pasta de dentes e papel alumínio. É um truque simples e eficaz que você pode fazer em casa.

Ingredientes:

Pasta de dentes

Papel alumínio

Água

Instruções:

Faça uma bola com um pedaço de papel alumínio.

Coloque uma quantidade generosa de pasta de dentes na bola de papel alumínio.

Molhe a superfície da panela com água.

Esfregue suavemente a bola de papel alumínio nas manchas da panela.

Enxágue a panela com água limpa.

Resultado:

As manchas da panela sairão com facilidade, deixando-a brilhante.

Dicas:

- Use pasta de dentes branca, pois as pastas coloridas podem manchar a panela.

- Esfregue as manchas com movimentos circulares.

- Se as manchas forem muito difíceis de remover, você pode deixar a pasta de dentes agir por alguns minutos antes de esfregar.

