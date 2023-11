Descoberto o alimento que os astronautas comem para ganhar massa muscular

Astronautas podem perder até um terço da massa muscular e 6% da massa óssea após três meses no espaço, devido à falta de gravidade. Para evitar esses efeitos, a NASA inclui na dieta dos astronautas um alimento rico em proteínas: a quinoa.

A quinoa é um pseudocereal, ou seja, não é um cereal verdadeiro, mas tem um perfil nutricional semelhante. É uma excelente fonte de proteínas, fibras, vitaminas e minerais.

Em 100 gramas de quinoa, há 3,8 gramas de proteína, 7,9 gramas de fibras, 2,76 miligramas de ferro e 2,6 gramas de gordura. A quinoa também é uma boa fonte de vitamina E, um antioxidante que ajuda a proteger as células do corpo contra danos.

A quinoa é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. É um alimento versátil, que pode ser consumido cozido, assado ou em saladas.

Outros benefícios da quinoa

Além de ajudar a prevenir a perda de massa muscular e óssea, a quinoa também oferece outros benefícios para a saúde, como:

- Ajuda a controlar o açúcar no sangue;

- Reduz o colesterol;

- Melhora a saúde do coração;

- Fortalece o sistema imunológico;

- Auxilia no controle do peso.

A quinoa é um alimento nutritivo e versátil que pode ser incluído em qualquer dieta.