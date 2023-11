Sinais de alerta nos puns que devem preocupá-lo, segundo um médico

Puns são algo normal, mas alguns sinais podem indicar um problema de saúde.

O especialista do Hospital Benenden, no Reino Unido, explica ao The Sun que "as causas variam, mas, muitas vezes, estão relacionadas à digestão ou à ingestão de ar enquanto comemos ou bebemos algo".

Mayhead afirma que os puns com cheiro de ovo podre são compostos por enxofre produzido durante a digestão. "Couve-flor, brócolis, repolho e couve-de-bruxelas são exemplos de alimentos que deixam os puns extremamente fedorentos", diz. Além disso, o mau cheiro pode ser causado pelos microrganismos que vivem dentro do intestino. "Os microrganismos que vivem no intestino podem produzir gases como dióxido de carbono, hidrogênio e metano, que têm um cheiro forte".

Por outro lado, ter puns sem cheiro, o mais comum, significa que a pessoa em questão absorveu ar ao comer ou beber. Geralmente são compostos por nitrogênio, oxigênio e monóxido de carbono.

Se já teve muitos puns em um curto espaço de tempo, pode ser um sinal de síndrome do intestino irritável. Pode ainda ser um sintoma de alergia a algum alimento.

O gastroenterologista acrescentou ainda que comer comida picante pode causar uma sensação de calor. A temperatura aumenta devido ao consumo de alimentos com capsaicina, um composto químico presente em alguns temperos.

No entanto, o médico alerta para a importância de estar atento a alguns sintomas. A presença de sangue nas fezes, perda de peso inexplicável, dor abdominal intensa ou a identificação de nódulo na barriga devem ser analisados por um médico.

Leia Também: Assustador: alimentos (viciantes) aumentam risco de câncer