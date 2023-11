Educação financeira para crianças: Por onde começar? - Proporcionar às crianças conhecimento financeiro é como abrir as portas para um futuro financeiramente saudável. Ensinar os pequenos sobre dinheiro desde cedo não se limita ao básico de poupar e fazer orçamento. Estamos falando de equipá-los com as ferramentas essenciais para compreenderem o mundo das finanças, construir independência financeira e tomar decisões responsáveis. Desde aprender a investir até entender o funcionamento dos empréstimos, essas valiosas lições estabelecem bases sólidas para uma vida inteira de bem-estar financeiro. Com isso em mente, deslize para ver como você pode ajudar seus filhos a entenderem o valor do dinheiro e como usá-lo de forma inteligente no futuro.

© <p>Shutterstock</p>