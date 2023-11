Sinais que indicam vício em álcool (Spoiler: Não tem a ver com quantidade e frequência) - De acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, em 2012, aproximadamente 7,2% dos indivíduos nos Estados Unidos sofriam de alcoolismo. A prevalência de alcoolismo é maior em homens em comparação com mulheres, com uma proporção de cerca de dois para um. No entanto, é importante ressaltar que cada caso de abuso de álcool é único. Uma pessoa saudável e um bebedor problemático podem consumir a mesma quantidade de álcool, mas o impacto que isso tem em suas vidas é completamente diferente. Isso levanta a questão: você conhece os indicadores de alcoolismo? O DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição) da Associação Americana de Psiquiatria descreve sintomas importantes, embora existam sinais adicionais que são amplamente reconhecidos, mas não incluídos. Para se familiarizar com os sinais do alcoolismo, clique na galeria.

© <p>Shutterstock</p>