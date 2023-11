Covid: Estudo diz que bebida comum protege contra infecções graves

Já bebeu café hoje? Segundo um novo estudo publicado na revista Cell & Bioscience, uma dose de cafeína de manhã pode estimular o sistema imunológico e proteger o organismo contra uma infecção grave provocada pela Covid-19.

O estudo baseou-se nas propriedades do café e nos seus benefícios para a saúde. "O café pode inibir as múltiplas variantes da infecção por Covid-19. O café acaba bloqueando a ligação do vírus às várias células", referem os responsáveis.

Desta forma, apontam que a dieta pode desempenhar um papel importante na proteção contra esta doença. Segundo o estudo, deve ser consumido entre uma a duas xícaras de café por dia.

A investigação apontou ainda que a eficácia se mantinha se fosse adicionado leite, açúcar ou até natas.