Hoje começa a Lua Cheia em Gêmeos! O que isso significa para o seu signo? - Finalmente é temporada de Sagitário e estamos prontos para relaxar. E não existe melhor momento para uma Lua Cheia em Gêmeos, um dos arquétipos mais sociais e velozes do zodíaco, e signo irmão de Sagitário! À medida que o período festivo se aproxima, estamos sendo chamados para nosso interior com esta lua, para examinar onde estamos gastando nosso tempo e energia. Fazer brainstorming com os outros é uma boa ideia, assim como ter uma abordagem intelectual para as questões em sua vida. A energia de Gêmeos é rápida, espirituosa e absorve informações de todos os ângulos. Se você sente que foi muito rígido ou que esteve preso em seus caminhos, agora é um momento maravilhoso para falar sobre isso, escrever ou comunicar de alguma forma - em vez de ficar ruminando isso sem fim! Curioso para saber como seu signo será afetado durante a Lua Cheia em Gêmeos? Clique nesta galeria para descobrir.

