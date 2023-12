Sinais de que tem falta de uma vitamina importante

Nutrientes (e vitaminas) são essenciais para o funcionamento pleno do corpo. Caso não saiba, existe "uma vitamina lipossolúvel que provém de fontes como os vegetais de folhas verdes, os grãos de soja e os óleos de canola", explica Yelena Wheeler, uma nutricionista, citada no BestLife.

Refere-se, claro, a vitamina K que tem como principais funções ajudar o sangue a coagular e manter os ossos saudáveis, segundo o Serviço Nacional de Saúde Britânico.

Quando não consome quantidades suficientes desta vitamina torna-se mais vulnerável a certos problemas e sintomas. Quais?

1- Problemas de coagulação

É uma vitamina "necessária para a criação de uma proteína que ajuda a controlar a hemorragia", ou seja, nas alturas em que não mantém os níveis controlados, "o sangue demora mais tempo a coagular".

Explica ainda que as pessoas com problemas de absorção, "como a fibrose cística, a doença celíaca, a colite ulcerosa e a síndrome do intestino curto" devem estar mais atentos, uma vez que estão mais em risco de deficiência de vitamina K.

2- Hematomas frequentes

Kristine Arthur, médica internista no MemorialCare Medical Group, na Califórnia, nos Estados Unidos, afirma que os "hematomas fáceis" estão na lista dos sinais surpreendentes de uma deficiência de vitamina K e estão relacionadas com "o fato de o sangue não coagular tão rapidamente".