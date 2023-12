Signos que vão encontrar (finalmente) a sua cara-metade em 2024

Sim, leu bem. Felizmente o próximo ano (2024) chega com muito amor para alguns signos do zodíaco. Quais? Consulte a lista do Astrotalk.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

De acordo com os astrólogos, no próximo ano, "o cosmos assinala um período de intensidade emocional e de ligação profunda" para os nativos deste signo. Mantenha o coração aberto.

2- Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Já para as pessoas deste signo "os astros conspiram para harmonizar a sua dupla natureza" e espera-o uma alma gêmea com um espírito capaz de identificar "os dois lados da sua personalidade encantadora".

3- Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O início de 2024 traz "a promessa de uma alma gêmea cuja presença complementa e completa a sua vida". "Têm a harmonia cósmica a seu favor."

4- Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Estão prontos para "uma ligação profunda em 2024". Prepare-se para "ser arrebatado por uma alma gêmea que compreende a profundidade das suas emoções".