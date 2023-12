Odontofobia: 5 estratégias para vencer o medo de dentista

O barulho clássico do “motorzinho” do Dentista costuma causar medo e apreensão em muita gente. Assim como a anestesia, a agulha e até mesmo o cheiro do consultório. Por vezes, a sensação chega até mesmo a fazer com que o paciente não compareça às consultas, deixando o tratamento incompleto. Muito comum entre a população, esse fenômeno tem até nome: odontofobia. Segundo pesquisa do DentaVox, o problema afeta mais de 60% da população global.

“As pessoas tendem a temer o desconhecido, por isso, uma boa estratégia é o paciente estar a par de detalhes dos procedimentos, portanto, o Dentista deve investir no diálogo, explicando tudo em detalhes", diz a Dra. Cindy Dodo, Especialista em Implantodontia e Embaixadora da S.I.N. Implant System. Confira, a seguir, cinco dicas da especialista para superar o medo de Dentista:

Tenha uma comunicação aberta com seu Dentista: é fundamental que o Paciente fale sobre seus medos abertamente com o profissional. “Isso permitirá que o Dentista adapte o tratamento às necessidades do Cliente, garantindo maior conforto e deixando-o mais confiante e seguro”, diz Cindy.

Entenda os procedimentos: pedir explicações detalhadas sobre o que será feito pode ajudar a reduzir a ansiedade. “Quanto maior o conhecimento sobre o tratamento, menos ameaçador ele parecerá”, diz a especialista.

Busque apoio psicológico: caso o medo seja significativo e, por vezes, paralisante, vale a pena procurar ajuda de um psicólogo ou terapeuta. “Profissionais de saúde mental são capazes de oferecer abordagens e técnicas especializadas que ajudam a manter a ansiedade e o medo exacerbado sob controle”, afirma Cindy.

Faça uma boa escolha: o paciente deve procurar por clínicas que ofereçam um ambiente acolhedor e empático. “Alguns profissionais investem em cores alegres, músicas relaxantes e até mesmo óculos de realidade virtual para distrair o paciente durante o tratamento”, diz a especialista.

Tenha consciência sobre a importância da consulta: já pensou em não conseguir comer com tranquilidade ou passar por situações constrangedoras ao sorrir? Estes são problemas que podem ocorrer quando a saúde bucal é negligenciada. “Por isso, é importante que o paciente tenha em mente o quanto ter dentes saudáveis é fundamental para o bom funcionamento do organismo e autoestima”, diz Cindy.