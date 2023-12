Quando a diferença de idade realmente passa do ponto? - De fato, o amor pode ser cego para a idade. No entanto, alguns casais acreditam que a grande diferença de idade impactou o relacionamento significativamente ao longo do tempo. Outros casais, no entanto, podem achar que isso não os afetou em nada. Mas mesmo que a pessoa esteja satisfeita com seu relacionamento, ainda pode encontrar alguns desafios por causa da grande diferença de idade. Muitas vezes sofrendo com o julgamento externo, enfrentar essas questões pode levar a uma parceria ainda mais saudável e feliz. Porém, quando a diferença de idade entre parceiros passa do ponto? Clique na galeria e descubra como você e seu companheiro (ou companheira) podem abraçar a diferença de idade e quando é demais.

© <p>Shutterstock</p>