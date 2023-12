O seu signo nasceu para liderar (ou receber ordens)? Aqui tem a resposta

Se liderar é inspirar pelo exemplo, as pessoas deste signos estão no topo da lista de quem nasceu para comandar com excelência. Falamos de você?

Confira a lista do site 'Terra':

Áries (21 de março a 20 de abril)

Tem uma energia inesgotável, espírito de liderança não lhe falta e sabe motivar com a sua confiança.



Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Carismático e confiante, é um líder nato e bastante justo.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É um líder estratégico e organizado. Lidera pelo exemplo.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Exerce a sua liderança com paixão e inteligência.

