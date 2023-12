Países que têm mais de uma capital e quase ninguém sabe - O mundo vivenciou muitas guerras, revoluções e impérios caídos, que mudaram fronteiras e apresentaram novas capitais. No início do século XX, apenas cerca de 40 nações tinham capitais. Em 2000, o número já havia crescido para mais de 200, em grande parte como resultado do surgimento de novos países emergentes após o colapso dos impérios britânico e francês, da União Soviética e da Iugoslávia. A maioria das nações escolheu uma cidade como sua capital oficial, mas há algumas com duas ou mais, onde dividem sedes administrativas, legislativas e judiciais, por exemplo. Curioso? Na galeria, descubra os países com mais de uma capital. Você vai se surpreender com alguns nomes...

© Shutterstock