Junte louro ao papel higiênico para se livrar de problema comum no WC

O banheiro é um dos cômodos da casa mais propensos a acumular maus odores. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como a presença de lixo, bactérias e fungos.

Para acabar com esse problema, uma dica caseira do Informe Brasil é colocar uma folha de louro dentro do rolo de papel higiênico.

O louro é uma planta aromática que tem propriedades bactericidas e antissépticas. Quando colocado no banheiro, o louro ajuda a neutralizar os odores desagradáveis e a criar um ambiente mais agradável.

Para fazer essa dica, basta seguir os seguintes passos:

Retire o papel higiênico do rolo.

Coloque uma folha de louro dentro do rolo.

Coloque o papel higiênico novamente no rolo.

A folha de louro deve ser trocada a cada duas semanas.

Além de ser eficaz, essa dica é muito simples e econômica. Vale a pena experimentar!

Outras dicas para acabar com os maus odores do banheiro

Além da dica com louro, existem outras maneiras de acabar com os maus odores da casa de banho. Aqui estão algumas sugestões:

Mantenha a casa de banho limpa e organizada.

Retire o lixo regularmente.

Ventile a casa de banho sempre que possível.

Use produtos desodorizantes específicos para casa de banho.

Ao seguir essas dicas, você poderá manter a sua casa de banho sempre com um cheiro agradável.

