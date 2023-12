Romance intenso no fim de 2023: veja se é o seu caso

O ano de 2023 está chegando ao fim, mas ainda há tempo para algumas pessoas viverem um romance intenso. Segundo o website Terra, estes são os três signos que vão viver uma grande paixão neste mês de dezembro:

Áries (21 de março a 20 de abril)

Os arianos são conhecidos por serem impulsivos e aventureiros. No amor, eles não têm medo de se jogar de cabeça. No entanto, para que a relação seja bem-sucedida, eles precisam ser mais cautelosos e manter uma amizade com a outra pessoa no início.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Os leoninos são confiantes e carismáticos. Eles sempre atraem a atenção de todos, inclusive dos pretendentes. No entanto, para que encontrem a sua alma gêmea, eles precisam estar abertos a novas experiências e não ter medo de se entregar.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os virginianos são meticulosos e analíticos. Eles sempre pensam muito antes de tomar qualquer decisão, inclusive no amor. No entanto, para que vivam uma paixão intensa, eles precisam deixar de analisar tanto as situações e deixar fluir os seus sentimentos.

