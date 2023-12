Coisas simples que dão muita satisfação! Por quê? - Dizem que a felicidade está nos pequenos gestos e detalhes do dia a dia, mas às vezes nem nos damos conta com a correria e um estilo de vida tão estressante! Mas há vários prazeres íntimos no cotidiano, coisas realmente aleatórias, que nos dão imensa satisfação e não sabemos o motivo! Afinal, por que estourar plástico bolha é tão terapêutico e viciante? Ou acordar antes do despertador é tão libertador? E pegar o sinal verde quando nos aproximamos parece ser indício de sorte? Não há explicações científicas, mas certamente são sensações incríveis! Na galeria, veja uma lista de coisas banais que estranhamente nos dão muita satisfação!

© Shutterstock