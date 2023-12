Signos que sempre pedem dinheiro emprestado (e quase nunca devolvem)

Conhece alguém que está sempre pedindo dinheiro emprestado? Raramente o devolve? Encontra, com toda a certeza, o signo dessa pessoa nesta lista do Astrotalk. Leia com atenção.

1- Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Sim, normalmente, os nativos deste signo são ótimos a estabelecer contatos, mas têm dificuldade em criar alguns limites financeiros. Não pensam duas vezes antes de pedir dinheiro emprestado.

2- Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Já os nativos deste signo são muito otimistas e estão sempre entusiasmados. Pedem dinheiro emprestado com muitos planos e intenções. Facilmente esquecem os seus compromissos financeiros.

3- Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Considerados os sonhadores do zodíaco, os indivíduos deste signo encontram-se, muitas vezes, em situações financeiras difíceis. Têm uma natureza idealista o que não ajuda. Pedem dinheiro emprestado aos amigos e famílias com as melhores intenções.