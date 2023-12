Descoberta revolucionária? Novo teste detecta diferentes tipos de câncer

Um estudo realizado por biólogos moleculares da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, pode revolucionar o diagnóstico precoce do câncer. Os pesquisadores desenvolveram uma forma de identificar mudanças nas moléculas de açúcar que ocorrem nas células cancerígenas e acabam por ser dispersas no organismo.

O artigo, publicado na revista científica Cell Report Methods, revela que o teste pode ser feito a partir de uma amostra de saliva. Os cientistas analisaram dados de cerca de 220 pacientes com 11 tipos de câncer e identificaram diferenças na subestrutura do glicano dependendo do tipo de tumor.

Os glicanos são um tipo de molécula de açúcar que está relacionada com as proteínas das nossas células. Quando existem inflamações no corpo, sofrem alterações que dependem da origem do problema.

No caso do câncer, as células cancerígenas produzem glicanos de forma diferente das células saudáveis. Essas alterações podem ser detectadas pelo teste desenvolvido pelos pesquisadores suecos.

O teste ainda está em fase de desenvolvimento, mas os pesquisadores acreditam que ele pode ser uma ferramenta importante para o diagnóstico precoce do câncer. Se o teste for validado em estudos clínicos, ele poderá ajudar a salvar muitas vidas.

