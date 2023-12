Sinais de que a sua dieta está te causando mais mal do que bem - Num mundo ideal, cada dieta seria feita sob medida. Todo mundo tem necessidades nutricionais específicas e elas deveriam ser tratadas de acordo com cada pessoa. Na realidade, no entanto, muitos de nós tentamos diferentes dietas. Às vezes elas funcionam, mas muitas vezes esses regimes realmente fazem mais mal do que bem. Nesta galeria, listamos os sinais que você deve ter atenção para não se prejudicar. Clique e saiba mais.

© <p>Shutterstock</p>