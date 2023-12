Desigualdade de gênero: Você não vai acreditar nesses números!

Fatos chocantes sobre a desigualdade de gênero - As mulheres conquistaram alguns direitos nas últimas décadas, mas ainda há um longo caminho a percorrer para a igualdade de gênero. Isso fica mais evidente em países que permitem o casamento infantil e exigem que as mulheres tenham companhias masculinas ao saírem de casa, mas mesmo as nações mais desenvolvidas do mundo ainda têm preconceitos e leis arcaicas. Sabia, por exemplo, que nos EUA a licença-maternidade não é remunerada? Esta galeria mostra que a discriminação com as mulheres ainda é muito forte e que essa realidade se reflete em diversos aspectos, que vão bem mais além das diferenças salariais. Clique e tire suas próprias conclusões!

