Ligue a 'air fryer' e faça esta receita de frango com parmesão

Gosta de experimentar receitas novas e apetitosas na 'air fryer'? Está na hora de experimentar esta de frango com parmesão e mozarela. É uma recomendação da Good Housekeeping. Bom apetite!

Ingredientes:

Para as batatas

2 batatas médias para assar cortadas em fatias

1 colher de chá de óleo vegetal

1/2 colher de chá de manjericão seco

Para o frango

25 g de farinha simples

40 g de farinha de pão

25 g de queijo parmesão fresco ralado

1 ovo médio ligeiramente batido

2 peitos de frango sem pele

4 colheres de sopa de molho de tomate enlatado

50 g de queijo mozarela cortado em pedaços

Modo de preparação:

1- Pré-aqueça a 'air fryer' a 200°C. Depois, numa tigela média, misture todos os ingredientes para fazer as batatas e tempere. Coloque as batatas na 'air fryer'. Feche a tampa/gaveta e cozinhe durante 20 minutos. Misturando as batatas a meio do processo.

2- Entretanto, coloque os peitos de frango numa tábua, cubra-os com película aderente e esmague-os com um rolo da massa . Coloque a farinha e alguns temperos numa tigela rasa. Depois, noutra tigela, misture o pão ralado com o parmesão. E, finalmente, numa terceira tigela, bata os ovos. Passe cada peito de frango pela farinha, retire o excesso, mergulhe no ovo e depois na mistura de farinha de pão.

3- Quando os 20 minutos das batatas terminarem, agite-as novamente e, em seguida, coloque cuidadosamente os peitos de frango revestidos em cima delas e volte a colocá-los na 'air fryer'. Continue a cozinhar durante 15 minutos. Retire e cubra o frango com o molho de tomate e a mozarela. Cozinhe tudo durante mais quatro a cinco minutos. Sirva.

