Manifestação de sonhos: Será que funciona - "Manifestar-se" é a palavra de ordem do autocuidado no momento. Esta prática mística de visualização positiva é a mais recente mania de bem-estar da internet. No TikTok, a hashtag #manifesting tem milhões de visualizações. Então, do que se trata? Manifestar é a prática de ter pensamentos aspiracionais com o propósito de torná-los reais. Simplificando, é pensar em qualquer coisa que você quer e fazer com que isso ganhe vida. Mas será que a gente pode realmente manifestar nossos sonhos? O poder do pensamento positivo faz mais mal ou mais bem? Clique para verificar a realidade.

© <p>Shutterstock</p>