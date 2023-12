Os signos que devem cuidar mais de si em 2024

O ditado 'mais vale prevenir do que remediar' aplica-se perfeitamente às pessoas dos três signos a que esta lista do Edital Concursos Brasil se refere. É que, em 2024, a saúde poderá precisar de atenção redobrada.

Veja abaixo quem são:

Áries (21 de março a 20 de abril)

Está na hora de desacelerar um pouco. Os astros não mentem: o stress pode estar afetando a sua saúde. Como tal, deverá descansar mais e investir o seu tempo em atividades relaxantes.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As emoções estarão à flor da pele e isso poderá afetar o seu corpo de formas que nem imagina. Por isso, é essencial cuidar do coração. Atividades que equilibram corpo e mente, como ioga e meditação, serão as suas melhores amigas.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Cuidado para não se sobrecarregar. Fique atento a mudanças repentinas e evite excessos. Uma alimentação equilibrada e exercício físico regular são a chave para manter a saúde.

