As previsões de Nostradamus para 2024 - Nostradamus foi um astrólogo francês nascido no início do século XVI. Ele trabalhou como médico, mas é famoso por sua suposta capacidade de prever o futuro, e é creditado por fazer profecias de muitos grandes eventos mundiais. Alguns afirmam que ele previu com sucesso a ascensão de Adolf Hitler, o início da pandemia de coronavírus e até mesmo o assassinato do presidente dos EUA, John F. Kennedy. Bem, as previsões do místico para 2024 afirmam que pode haver drama para a família real, uma eclosão de guerra e um grande tsunami. Intrigado? Clique para descobrir algumas previsões arrepiantes para 2024, cortesia de Nostradamus.

