Cozinhar três bananas ajuda a ter noites de sono de qualidade

Você sabia que a fruta pode ser a melhor solução contra insônia? Segundo o Informe Brasil, um chá feito com três bananas pode ajudar a garantir que você nunca mais terá dificuldades para dormir.

O truque é simples e requer poucos passos. Comece por cozinhar duas ou três bananas, mas deixe as cascas. Depois, corte as bananas em pedaços e coloque-as em uma panela com uma pitada de canela.

Em seguida, encha a panela com água e leve ao fogo. Quando a água ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, a casca vai se soltar.

Por fim, retire a panela do fogo, coe o líquido e beba o chá de banana cerca de 20 minutos antes de se deitar.

Por que o chá de banana ajuda a dormir melhor?

As bananas são ricas em triptofano, um aminoácido que ajuda a produzir serotonina, um neurotransmissor que está relacionado com a sensação de bem-estar e relaxamento. Além disso, as bananas também contêm magnésio, um mineral que ajuda a relaxar os músculos e a promover o sono.

A canela também é uma especiaria que tem propriedades calmantes e relaxantes. Ela ajuda a reduzir a ansiedade e a melhorar o humor, o que pode facilitar o sono.

Como fazer o chá de banana

Ingredientes:

2 ou 3 bananas

1 pitada de canela

Água

Modo de preparo:

Cozinhe as bananas com casca por cerca de 10 minutos.

Retire as bananas da panela e corte-as em pedaços.

Coloque os pedaços de banana na panela com água e a canela.

Leve ao fogo e deixe ferver.

Abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos.

Retire a panela do fogo e coe o líquido.

Beba o chá quente cerca de 20 minutos antes de se deitar.

Dicas:

Para um chá mais saboroso, você pode adicionar mel ou leite.

Se você não tiver canela, pode substituir por outra especiaria calmante, como valeriana ou camomila.

Você pode guardar o chá de banana na geladeira por até 3 dias.

