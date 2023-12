Como tirar o melhor proveito do fim de ano (e evitar estresses)!

Quando somos crianças, o fim do ano costuma ser a época mais alegre do ano, mas isso muda conforme vamos crescendo, por mais que a gente queira continuar se divertindo como antes. Na realidade, essa época festiva deixa muitos de nós estressados, esgotados ou desapontados. As expectativas são incrivelmente altas e há listas intermináveis de coisas para fazer (e comprar).

Cerca de metade das pessoas se preocupa com sua saúde mental durante esta época do ano - e isso não tem nada de surpreendente, se levarmos em conta todo o estresse envolvendo dinheiro, encontrar os presentes certos e se reunir com os membros da família (que nem sempre é acolhedora). Tentamos fazer malabarismos com tudo isso, enquanto somos bombardeados com a mensagem de que deveríamos estar curtindo muito as nossas vidas.

É mais do que compreensível se você está se vendo sobrecarregado pela pressão do Natal, em vez de animado pelo espírito festivo. Na galeria, veja uma lista de dicas que te ajudarão a encontrar alegria nas pequenas coisas e deixar de lado as expectativas.