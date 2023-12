Sofre com dores que não passam? Essas coisas podem te ajudar a se sentir melhor - Viver com dor crônica é uma tarefa difícil e descobrir de onde exatamente vem essa dor pode ser ainda mais complicado. O que não falta é estresse e confusão, tanto ao entrar e sair de consultórios médicos que simplesmente não descobrem o que está errado, quanto ao passar noites sem dormir se perguntando "o que há de errado comigo?". Por isso, é importante conhecer um conjunto de técnicas que podem te ajudar a se sentir melhor no presente enquanto soluções a longo prazo estão sendo trabalhadas. A boa notícia é: há inúmeras coisas que você pode fazer todos os dias para ajudar a minimizar sua dor e que podem te ajudar na sua jornada pelo mundo da dor crônica. Clique na galeria e aprenda sobre como viver sua melhor vida enquanto você precisa lidar com dores crônicas.

