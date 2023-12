Os quatro signos que não ligam para a época natalícia

Aqui estão os Grinch do zodíaco. Estas pessoas não querem saber do Natal e por elas esta época passava correndo. Desde as reuniões de família aos presentes, preferem estar com quem mais gostam noutras épocas

Segundo a lista do 'Terra', estes são os quatro signos que não ligam para o Natal. Conhece alguém assim?

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Embora gostem da companhia dos seus familiares, preferem celebrações mais intimistas, longe da agitação desta época."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Procuram momentos mais íntimos que lhes tragam serenidade, em vez desta altura de festas. Preferem cuidar do seu bem estar emocional."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Sentem-se desconfortáveis nas reuniões familiares e não hesitam em expressá-lo de forma aberta. Optam por evitar festividades para não incorrerem em conflitos desnecessários."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"O que mais odeiam é dar presentes. A sua personalidade impede que aproveitem o Natal da melhor forma."