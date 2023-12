Os sintomas que podem revelar doença grave no fígado

O câncer de fígado é um dos mais comuns do sistema digestivo. É importante estar atento aos sinais da doença, para que ela possa ser tratada o mais cedo possível.

De acordo com o INCA, no Brasil, o câncer de fígado é o quinto mais comum, com cerca de 23.000 novos casos registrados a cada ano. É mais comum em homens do que em mulheres, e a principal causa é a cirrose, que é uma doença crônica do fígado.

Segundo o site Health, os seguintes sintomas podem indicar câncer de fígado:

- Caroço duro no lado direito do abdômen

- Dor abdominal no lado superior direito

- Abdômen inchado

- Hematomas e sangramento

- Fadiga excessiva

- Perda de peso inexplicável

- Náuseas

- Fezes claras

- Urina escura

- Febre

Outras causas de câncer de fígado incluem:

Hepatite B e C

Exposição a substâncias químicas, como o benzeno

Doenças genéticas

